Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10:00 17 сентября, в некоторых районах Азербайджана и на Абшеронском полуострове дул порывистый северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная скорость ветра в Алтыагадже составила 23, в Баку и на Абшеронском полуострове - 28, на острове Гум - 25, в Пираллахи - 23, на Нефтяных Камнях - 20, на острове Чилов -19, в Бина - 18, в Сумгайыте -17 метров в секунду.

Высота волн на Каспии достигала 3,2 метра.

Сегодня днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град.

Днем 18 сентября осадки постепенно прекратятся.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)