ЗАО “AzerGold” выпустило новую серию золотых монет (ФОТО)

ЗАО “AzerGold” выпустило новую серию золотых монет. Так, по итогам конкурса дизайна «Жемчужины Карабаха», проведенного со стороны ЗАО совместно с Центром Гейдара Алиева в прошлом году и посвящённого славной победе нашей армии в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, “AzerGold” выпустило золотые монеты с в соответствующих дизайнах весом в 5, 10 и 20 грамм.

На коллекции монет «Жемчужины Карабаха», дизайн которого занял первое место конкурса, изображено древнее архитектурное наследие и исторические памятники Карабаха. Другой дизайн, победивший в номинации зрительских симпатий и отображенный на второй коллекции монет, посвящен древнему центру азербайджанской культуры и колыбели искусства – городу Шуше.

Новую коллекцию монет можно приобрести в Центре продажи и обмена “AzerGold”, располагающемуся по адресу проспекта Бюльбюля 3, а также на официальном сайте продаж Акционерного Общества – www.azergold.gift. К слову, в Центре продажи и обмена впервые также осуществляется обмен - обратный выкуп всех золотых монет и слитков производства “AzerGold” в соответствии с текущей ценой на золото на мировой бирже.

Напомним, что ЗАО “AzerGold” впервые в 2018-ом году выпустило коллекции золотых и серебряных монет из местного сырья с пометкой “Made in Azerbaijan” для внутреннего розничного рынка. Первые три коллекции монет отображали Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустан и узор карабахского ковра «Чяляби», олицетворяя и пропагандируя богатую культуру, историю и современность страны.