Состоялось заседание Наблюдательного Совета Фонда возрождения Карабаха (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 22 октября 2021 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Фонда Возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и члены совета — министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса, председатель общественной организации ”Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла и народный артист Азербайджана Алим Гасымов.

В заседании также принял участие председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

В ходе заседания председатель Правления Фонда Р.Гаджиев представил Наблюдательному Совету подробную информацию о проделанной работе, а также соответствующие документы и предложения по планируемым проектам.

Участники заседания подробно обсудили вопросы, включенные в повестку мероприятия.

В частности, были обсуждены вопросы по оказанию финансовой поддержки восстановлению ряда исторических памятников в Карабахе, осуществление проектов по восстановлению экологического баланса, привлечению пожертвований, а также некоторые изменения в штатном расписании Фонда и т.д.

В то же время Наблюдательным советом были одобрены проекты по фандрейзингу, которые планируется реализовать до конца 2021 года.

Выступившие в ходе мероприятия участники заседания, говоря о проделанной работе и предстоящих важных задачах по восстановлению освобожденных территорий, отметили, что все это оставалось мечтой пока наши земли находились под оккупацией. Однако благодаря славной Победе, одержанной победоносной Азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, наши земли вновь вернулись к своим хозяевам.

Участники подчеркнули, что крайне рады тому факту, что сегодня могут обсуждать вопросы выделения средств на восстановление этих территорий.

Выразив свое удовлетворение в связи с проделанной работой, Наблюдательный совет дал соответствующие поручения Правлению Фонда.