Состоялась презентация книг «Черная книга Карабаха» и «Карабах – дорогами Победы». (ФОТО)

3 ноября в Международном Центре Мугама при поддержке PASHA Life прошла презентация книг «Черная книга Карабаха» и «Карабах – дорогами Победы».

Новые публикации посвящены современной истории Карабаха - неотъемлемой части Азербайджана, и являются частью проекта проекта IRS-Наследие, реализуемого Министерством культуры, компанией PASHA Life Insurance и издательским домом “IRS Publishing House” с 2013 года с целью популяризации культурного наследия, традиций и многочисленных исторических памятников Азербайджана на международном уровне.

Выступившие на мероприятии министр культуры Анар Каримов, председатель правления PASHA Life Нияз Исмаилов, заслуженный журналист Муса Марджанлы, а также другие отметили важность мероприятия и данного проекта. На презентации также присутствовали депутаты и представители СМИ.

Новые книги посвящены древней и очаровательной земле Азербайджана - Карабаху. «Черная книга Карабаха» охватывает информацию о результатах ущерба, нанесенного природе, жилым имуществам, историческим памятникам, культурным артефактам в результате оккупации территорий Азербайджана Арменией. Издание «Карабах – дорогами Победы» описывает ход Второй Карабахской войны и блестящую Победу, очищение и восстановление освобожденных территорий.

Стоит отметить, что предыдущими публикациями серии о Карабахе, созданной при поддержке PASHA Life, являются «Карабах – Путь через века» и « Карабах - Древний и прекрасный».

В рамках проекта также были изданы книги «Сны старой крепости», «Гобустан – книга тысячелетий», «Волшебные сказки Тебриза», «Карабах - Древний и прекрасный», «Зачарованный город», «Бакинская симфония», » Каменные стражи», «Карабах – Путь через века», «Гянджа - град Низами», “Хроники Победы», «Салам, Азербайджан!» и «Шеки – Магия красоты».