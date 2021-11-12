Завтра в Азербайджане будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)