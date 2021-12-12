Названо число иностранцев, находящихся в настоящее время в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане проживает около 120-130 тысяч иностранцев.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов.

"Это как приехавшие на короткий срок до 15 дней, так и на длительный срок. Как известно, те, кто находится более 15 дней, должны зарегистрироваться по месту жительства. Около 12-13 процентов - это те, кто остается до 15 дней. Остальные - те, кто получил разрешение на временное проживание или зарегистрирован", - отметил Вюсал Гусейнов.