Названо число иностранцев, находящихся в настоящее время в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане проживает около 120-130 тысяч иностранцев.
Как передает Trend, об этом сказал журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов.
"Это как приехавшие на короткий срок до 15 дней, так и на длительный срок. Как известно, те, кто находится более 15 дней, должны зарегистрироваться по месту жительства. Около 12-13 процентов - это те, кто остается до 15 дней. Остальные - те, кто получил разрешение на временное проживание или зарегистрирован", - отметил Вюсал Гусейнов.
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