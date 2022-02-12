Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку организован очень профессионально - член Технического комитета FIG

Общество 12 февраля 2022 19:36 (UTC+04:00)
Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку организован очень профессионально - член Технического комитета FIG

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку организован очень профессионально и на высоком уровне.

Об этом сказала в субботу Trend член Технического комитета по батутной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Татьяна Шуйская.

"Я как технический делегат в течение трех последних месяцев очень активно сотрудничала с местным оргкомитетом. Федерация гимнастики Азербайджана организовала соревнования очень профессионально, местный оргкомитет всегда вникает во все правила, также хорошо подготовлены волонтеры. Скажу, что Кубок организован на высоком уровне, впрочем, как и всегда. Большое спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за такое проведение соревнований, мы ждем именно таких организаторов, нам такие нужны", - отметила она.

Говоря об уровне подготовки азербайджанской гимнастки Сельджан Магсудовой, Татьяна Шуйская подчеркнула, что это очень сильная спортсменка.

"Она молодая, сильная спортсменка, возможности и потенциал у нее большие. Надеюсь, она в полной мере реализует себя на этих соревнованиях", - добавила Татьяна Шуйская.

Член Технического комитета по батутной гимнастике FIG подчеркнула, что в связи с изменениями правил поменялся формат соревнования.

"Изменился формат, но не для судейства, арбитры делают ту же самую работу. С текущего года у спортсменов появилась возможность, которой раньше не было в батутной гимнастике. Раньше, например, если гимнаст падал во время упражнения, то выбывал из соревнований. Сейчас из двух упражнений в квалификационном раунде он по лучшему результату проходит дальше. Если в первой попытке он видит хороший результат, то от второй - может отказаться", - сказала она, добавив, что Кубок мира в Баку - очень важный турнир, так как открывает соревнования Олимпийского цикла.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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