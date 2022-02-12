Изменения в правилах батутной гимнастики пойдут на пользу спортсменам – российская участница Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Думаю, что изменения в правилах батутной гимнастики пойдут на пользу спортсменам, и они смогут лучше себя проявить, сказала в субботу Trend российская гимнастка, участница соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку Яна Лебедева.

"Новые правила в батутной гимнастике - это интересно, ранее такого не было. Мы еще к ним не привыкли в полной мере, поэтому немного необычные чувства. Думаю, что изменения пойдут на пользу гимнастам", - подчеркнула Лебедева.

Российская спортсменка отметила, что не раз приезжала в Азербайджан на соревнования, и ощущения от визита в Баку всегда позитивные.

"В Азербайджан на соревнования я приезжаю в пятый или шестой раз. Мне очень нравится, как здесь проводят турниры, они всегда организованы на высшем уровне. Чувства от визита в Баку позитивные, здесь всегда приятно находиться", - сказала она.

Спортсменка также отметила, что в ходе соревнований старается не думать о соперниках, а концентрируется только на своей программе.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)