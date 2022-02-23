Сколько билетов продано на матч «Карабах» - «Марсель»?

БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество билетов, проданных на сегодняшний день на ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА "Карабах" - "Марсель".

Как сообщил Trend пресс-секретарь ФК "Карабах" Гюндуз Аббасзаде, на игру уже продано 12 500 билетов.

По его словам, среди болельщиков есть большой интерес к этому матчу.

"Осталось достаточно билетов на эту игру, в том числе недорогих. Болельщики могут приобрести их онлайн или в кассах. Стоимость билетов на игру варьируется от 5 до 100 манатов", - сказал Аббасзаде.

Отметим, что матч, который состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, начнется в 21:45. В первом матче во Франции "Карабах" проиграл "Марселю" со счетом 1:3.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)