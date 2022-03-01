Лазерная терапия поможет бороться против выпадения волос (ФОТО)

Лечение волос лазером является доказано эффективным и широко применяется для снижения выпадения волос и коррекции поредения. Процедура рекомендована как женщинам, так и мужчинам.

Посетив трихолога в клинике АSTHETIK LAB вы получите полные данные о состоянии ваших волос и необходимый для вас курс лечения. Суть трихоскопии заключается в исследовании кожи головы и волосяного покрова при помощи трихоскопа — аппарата с оптическими линзами, способными увеличивать изучаемую область до 1000 раз. Увидев после очередного расчесывания десяток выпавших волосинок на расческе – не нужно паниковать и заниматься самолечением, а нужно идти к врачу.

Лечение волос и кожи головы лазером хорошо сочетается с мезотерапией, плазмотерапией, наружными средствами. Такая комбинация значительно усиливает эффективность проводимых процедур и существенно сокращает сроки получения положительных результатов при лечении выпадения волос и облысения, восстановления качества и структуры волос.

Лазерная терапия низкочастотного светового излучения - также называемая терапией красного света и холодной лазерной терапией - проникает в глубокие слои кожи головы. Фотоны, достигая корней волос, улучшают кровообращение, увеличивают приток кислорода, стимулируют рост волос и «пробуждение» волосяных фолликул. Процедура безопасна, безболезненна и менее инвазивна, чем операция по пересадке волос. Примерно 70% волос переходят из фазы покоя в фазу роста. В результате примерно у 90% пациентов нормализуется потеря волос, а 50% наблюдают существенный рост волос. В ходе терапии истонченные волосы существенно меняются в качестве: становятся темнее, толще в диаметре.

В клинике аппаратной косметологии АSTHETIK LAB вам предложат лазерную терапию с использованием оригинального оборудования и одноразовых насадок. Процедура безопасна и гигиенична. Клиника обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов.0 Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

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