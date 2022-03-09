В Азербайджане названо число граждан, получающих Президентскую пенсию

БАКУ /Trend/ - В январе - феврале 2022 года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил социальные пособия и пенсии 772 тысячам человек.

Об этом сообщили Trend в минтруда.

По данным ведомства, 407 тысяч граждан были обеспечены социальными выплатами, 365 тысяч - ежемесячной Президентской пенсией.

На выплату пособий в указанный период было направлено 132 миллиона манатов, что на 34 процента больше, чем в январе - феврале прошлого года. На выплату пенсий было направлено 89 миллионов манатов, что на 25 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

В сообщении министерства отмечается, что в январе - феврале 2022 года через электронную систему было назначено 86 тысяч пособий и пенсий.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)