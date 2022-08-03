Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на лачинском направлении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом.

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего, ставшего шехидом.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)