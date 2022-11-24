Завершено обновление сайтов газет - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Завершено обновление сайтов газет.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации цифровой платформы газет и журналов E-köşk.
Он отметил, что сайты большинства газет были либо заново созданы, либо существенно обновлены.
"Платформа E-köşk разработана с учетом потребностей и современных тенденций, связанных с модернизацией глобальной информационной среды, широким применением передовых технологий в области медиа и другими инновациями. Посредством этой платформы читатели смогут не только быть в курсе последних событий в стране, но и пользоваться цифровым архивом", - сказал Исмайлов.
(Перевод: Фидан Мустафаева)