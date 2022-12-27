Обнародованы результаты мониторинга по птичьему гриппу в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному птичьему гриппу во всем мире остается напряженной, и за последний год заболеваемость птичьим гриппом фиксировалась в ряде стран, в частности в Европе.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, для предотвращения распространения болезни на территорию страны, наряду с осуществлением мер ветеринарного контроля в соответствии с директивами Всемирной организации охраны здоровья животных, проводится эпизоотический мониторинг на предприятиях и семейных фермах, расположенных в регионах, где проходят миграционные маршруты перелетных птиц, а также в природных зонах. С этой целью создана рабочая группа из сотрудников Агентства, Института продовольственной безопасности, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Центра по контролю за особо опасными инфекциями минздрава.

С 21 по 25 ноября и с 12 по 16 декабря текущего года были проведены мониторинги в охотничьих хозяйствах Махмудчала, Агзыбир и Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, на Абшеронском полуострове, в Сальянском, Агджабединском и Лянкяранском районах. С целью выявления возбудителя заболевания были взяты патологические материалы у различных видов диких птиц. За это время проведен общий осмотр территорий и собраны эпизоотологические данные, образцы крови для лабораторного исследования у различных видов птиц на промышленных птицеводческих предприятиях в Баку и Сумгайыте, Сабирабадском, Бейлаганском, Джалилабадском, Лерикском, Хачмазском, Губа-Шабранском, Сиязанском, Лянкяранском, Уджарском, Имишлинском, Гаджигабульском, Сальянском и Абшеронском районах, а также в семейных хозяйствах города Баку, Абшеронского, Шабранского, Хызинского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов. В ходе мониторинга образцы, взятые у диких и домашних птиц, были исследованы в центральной ветеринарной лаборатории Института. В результате анализа и общих эпизоотологических наблюдений не было выявлено возбудителя заболевания и птиц с подозрительными клиническими признаками заболевания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)