Экс-атташе посольства Азербайджана в Корее обвиняется в присвоении 347 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Наджиба Османова, обвиняемого в присвоении денежных средств Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой были уточнены анкетные данные обвиняемого, рассмотрение дела назначено на 24 февраля.

Согласно обвинению, Османов Наджиб Таир оглу работал атташе по финансовым вопросам в посольстве Азербайджана в Корее. За время работы в 2021-2022 годах он присвоил 347 тысяч манатов из средств, выделенных посольству из государственного бюджета.

Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере) и 308 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)