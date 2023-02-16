Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, выступая на тренинге-семинаре на тему "Эффективная коммуникация".

По его словам, в настоящее время ведется активная работа по повышению профессионализма журналистов.

"Проводятся тренинги для сотрудников соответствующих государственных органов, предпринимаются важные шаги по укреплению медиаграмотности",- сказал он.

Отметим, что тренинг-семинар проводится Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)