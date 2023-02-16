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Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности - Ахмед Исмайлов

Общество Материалы 16 февраля 2023 11:40 (UTC +04:00)
Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности - Ахмед Исмайлов

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БАКУ /Trend/ - Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, выступая на тренинге-семинаре на тему "Эффективная коммуникация".

По его словам, в настоящее время ведется активная работа по повышению профессионализма журналистов.

"Проводятся тренинги для сотрудников соответствующих государственных органов, предпринимаются важные шаги по укреплению медиаграмотности",- сказал он.

Отметим, что тренинг-семинар проводится Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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