В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Джалилабаде произошло землетрясение.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, в 10:27 по местному времени в 9 км к западу от станции Джалилабад (Джалилабадский район) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 18 км.

Землетрясение не ощущалось.

По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.