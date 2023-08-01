Внесены изменения в бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год

БАКУ /Trend/ - На состоявшейся сегодня внеочередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики были внесены изменения в некоторые законы Нахчыванской АР.

Как сообщает во вторник Trend, на сессии был обсужден и принят законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Нахчыванской Автономной республики на 2023 год".

На внеочередной сессии также был обсужден и принят законопроект о внесении изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год".