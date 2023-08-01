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Внесены изменения в бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год

Общество Материалы 1 августа 2023 12:37 (UTC +04:00)
Внесены изменения в бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На состоявшейся сегодня внеочередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики были внесены изменения в некоторые законы Нахчыванской АР.

Как сообщает во вторник Trend, на сессии был обсужден и принят законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Нахчыванской Автономной республики на 2023 год".

На внеочередной сессии также был обсужден и принят законопроект о внесении изменений в закон Нахчыванской Автономной Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год".

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