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Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме

Общество Материалы 9 августа 2023 13:41 (UTC +04:00)
Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку в связи с матчем между футбольными клубами "Карабах" и "ХИК" будут внесены изменения в режим работы станции метро "Гянджлик", которая находится вблизи Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, где пройдет игра.

Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала на этой станции. В случае необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда", - говорится в сообщении.

Отметим, что завтра ФК "Карабах" проведет первую игру третьего отборочного раунда Лиги Европы. Ответный матч состоится 17 августа в Финляндии.

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