БАКУ /Trend/ - AZAL скоро возобновит полеты в Тель-Авив.

Об этом Trend сообщили в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

"Начиная с 10 октября, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно. В случае каких-либо изменений или обновлений, касающихся рейсов, пассажиры будут оперативно уведомлены. Авиакомпания выражает благодарность за понимание в период временного приостановления авиасообщения из-за нестабильной ситуации в Израиле.Для получения дополнительной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр «Азербайджанских Авиалиний» по адресу [email protected].", - говорится в сообщении.

Вчера в связи с недавними событиями в Израиле, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» отменила все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.