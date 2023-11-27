Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)

Общество Материалы 27 ноября 2023 13:03 (UTC +04:00)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ШУША /Trend/ - Форум сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО), организованный в городе Физули, проходит в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека.

Как сообщает в понедельник карабахское бюро Trend, в форуме принимают участие более 100 представителей НПО двух стран. На собрании минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Республики Узбекистан. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный азербайджано-узбекским отношениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости