Симонян пытается прикрыть оккупацию 8 сел Азербайджана клеветническим заявлением - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения пытается прикрыть оккупацию 8 сел Азербайджана клеветническим заявлением спикера парламента Алена Симоняна.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины.

Было отмечено, что Армения, делая подобное необоснованное заявление, еще раз демонстрирует свою не заинтересованность в подписании мирного договора с Азербайджаном.

"Община Западного Азербайджана резко осуждает абсурдное и клеветническое заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы "полной или частичной оккупации" Азербайджаном 31 села Армении.

Армянские официальные лица должны начать диалог с Общиной Западного Азербайджана в этом направлении, сделав реальный шаг вместо того, чтобы говорить красивые слова о возвращении",- говорится в заявлении Общины.

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