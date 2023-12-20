Разработаны предварительные планы сотрудничества по развитию медицинского туризма - TƏBIB

БАКУ /Trend/ - Разработаны предварительные планы сотрудничества со многими зарубежными государствами по развитию медицинского туризма в стране, ведутся обсуждения.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, сообщает в среду Trend.

"Азербайджан посещают туристы из многих стран. Разработаны предварительные планы сотрудничества со многими зарубежными государствами по развитию медицинского туризма в стране, ведутся обсуждения. Были проведены переговоры с туристическими компаниями и учреждениями многих стран. В первую очередь мы рассматриваем возможность оказания услуг медицинского туризма через Yeni Klinika. Это медицинское учреждение подходит как с точки зрения условий и снабжения, так и оказания медицинских услуг. Мы увидим результаты в следующем году", - сказал он.

Также, по словам Гурбанова, со следующего года большая часть азербайджанских врачей, находящихся за рубежом, продолжит работу в отечественном здравоохранении.

Отметим, что проводится отчетное мероприятие, посвященное 5-летию деятельности TƏBIB.

В мероприятии принимают участие исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!