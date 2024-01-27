БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль на Гран-при, прошедшем в португальском городе Одивелаш, передает Trend.

Представитель Азербайджана Саид Моллайи, выступающий в весовой категории до 81 кг, выиграл поединок за бронзу у спортсмена из Узбекистана Нурбека Муртозоева.

Остальные члены команды Рашид Мамедалиев и Нурлан Османов (оба по 73 килограмма) завершили турнир без медалей.

Отметим, что Яшар Наджафов (66 килограммов) завоевал серебряную медаль, Туран Байрамов (60 килограммов) и Кямран Сулейманов (66 килограммов) завоевали бронзовые медали Гран-при.