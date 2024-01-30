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Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)

Общество Материалы 30 января 2024 20:52 (UTC +04:00)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла сегодня в город Лачин.

Как сообщает во вторник Trend, новоприбывшим семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии приняли участие официальные лица Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Семьи поселятся в домах, где они жили в городе Лачин до оккупации, и которые в период после освобождения азербайджанских земель были восстановлены или заново отстроены по поручению главы государства. На этом этапе в город Лачин переселились еще 23 семьи - 72 человека.

Тем самым в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 431 семьи, то есть 1627 человек.

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Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин (ФОТО)
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