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Созданы необходимые условия для участия избирателей села Забух в голосовании на президентских выборах

Общество Материалы 3 февраля 2024 15:12 (UTC +04:00)
Созданы необходимые условия для участия избирателей села Забух в голосовании на президентских выборах

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Созданный в селе Забух Лачинского района избирательный участок №108 избирательного округа № 121 оснащен всем необходимым для голосования.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Secki-2024.az, здесь установлена ​​кабина для голосования, выделены места для наблюдателей.

В комнате для голосования установлены урны для голосования, подготовлены стол, письменные принадлежности и другие необходимые принадлежности.

Для организации голосования избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем в день выборов, подготовлена мобильная урна для голосования. На доске на участке размещен список избирателей.

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