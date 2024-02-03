Созданы необходимые условия для участия избирателей села Забух в голосовании на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Созданный в селе Забух Лачинского района избирательный участок №108 избирательного округа № 121 оснащен всем необходимым для голосования.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Secki-2024.az, здесь установлена ​​кабина для голосования, выделены места для наблюдателей.

В комнате для голосования установлены урны для голосования, подготовлены стол, письменные принадлежности и другие необходимые принадлежности.

Для организации голосования избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем в день выборов, подготовлена мобильная урна для голосования. На доске на участке размещен список избирателей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!