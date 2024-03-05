Началась поездка членов Национального совета Австрии в Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началась поездка членов парламентской группы Австрия – Южный Кавказ Национального совета Австрии в освобожденный от оккупации Агдам.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе поездки делегация ознакомится с военными преступлениями, совершенными в Агдаме, который Армения удерживала под оккупацией почти 30 лет, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

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