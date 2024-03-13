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Основная часть водных ресурсов Азербайджана зависит от трансграничных рек - Асад Ширинов

Общество Материалы 13 марта 2024 13:23 (UTC +04:00)
Основная часть водных ресурсов Азербайджана зависит от трансграничных рек - Асад Ширинов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов на конференции Baku Water Week.

Он отметил, что основная часть водных ресурсов Азербайджана зависит от трансграничных рек.

"Поэтому необходимо эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы пресной воды. 90% запасов пресной воды внутри страны формируется за счет гор Большого и Малого Кавказа", - подчеркнул он.

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