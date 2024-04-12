Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в молодежном Кубке Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в состав команды войдут 9 дзюдоистов.

Турнир пройдет 13 апреля в Познани, Польша. В поединках в составе сборной примут участие Фарида Мирзаева, Кёнуль Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова, Нурай Гулиева (52 кг), Гюльнара Байрамова, Фидан Гасымова (57 кг), Лейла Атаева (63 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Отметим, что в турнире примут участие 420 спортсменов из 21 страны.

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