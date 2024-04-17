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Произведены новые назначения в министерстве юстиции Азербайджана

Общество Материалы 17 апреля 2024 12:48 (UTC +04:00)
Произведены новые назначения в министерстве юстиции Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Азербайджанской Республики подписал приказы о назначении на должности новых кадров.

Как сообщает в среду Trend, соответствующим приказом министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова Абульфату Гасанову поручено временное исполнение обязанностей начальника секретариата министерства.

До этого А.Гасанов работал начальником отдела контроля и регистрации исполнительной дисциплины секретариата МВД Азербайджана.

Другими приказами министра, заместитель начальника Главного исполнительного управления Фарид Эфендиев освобожден от занимаемой должности и исполнение этой должности возложено на начальника Бардинского регионального управления юстиции Фагана Шабанова.

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