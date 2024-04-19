Названа причина закрытия Бакинского французского лицея (Обновлено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:38)

БАКУ /Trend/ - Частное образовательное учреждение Бакинский французский лицей, прекращает свою деятельность по решению учредителя. Однако до конца текущего учебного года учебный процесс в лицее будет продолжен.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что при наличии заявления родителей может быть осуществлен перевод детей, обучающихся в лицее, в государственные образовательные учреждения (https://sy.edu.az/login). Родители, у которых есть дополнительные вопросы, позвонив в колл-центр (146-1) Управления образования города Баку, могут получить информацию о государственных общеобразовательных учреждениях (https://bakimektebleri.edu.az).

Наряду с этим учащиеся могут продолжить обучение в других частных школах.

14:38

БАКУ /Trend/ - Бакинский французский лицей прекращает свою деятельность.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в лицее.

Было отмечено, что причиной прекращения деятельности лицея является коммерция.

Отметим, что Бакинский французский лицей был создан с целью обучения на французском языке франкоязычных иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в Азербайджане, а также граждан Азербайджана.

В учебном заведении на 320 ученических мест функционировали группы начального образования и колледжа-лицея, включая курс дошкольной подготовки.

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