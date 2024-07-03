В Академии СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное очередному выпуску (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июля в Академии СГБ имени Гейдара Алиева состоялось торжественное мероприятие, посвященное очередным выпускникам. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотрудники Службы, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав Академии и родители выпускников.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе СГБ.

Сначала был посещен памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый на территории Академии, и возложены перед ним цветы. Затем минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость Азербайджанской Республики.

Торжественное мероприятие продолжилось церемонией вручения дипломов выпускникам, после чего начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев выступил со вступительной речью.

Передав свои поздравления выпускникам в связи с успешным завершением обучения в Академии имени почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, гениальной личности Гейдара Алиева, начальник Службы выразил свою уверенность в том, что будущие офицеры СГБ будут служить Родине и народу с непоколебимой преданностью, всегда будут бдительно охранять безопасность нашего государства, надлежащим образом выполнять свои обязанности в успешной реализации концепции национальной безопасности, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и сформирована в соответствии с современными вызовами в результате неоценимых усилий Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и всеми силами будут трудиться ради обеспечения надежной безопасности страны.

Генерал-полковник Али Нагиев заявил, что для получения качественного образования в Академии, укомплектованной высококвалифицированными кадрами и постоянно обновляемой материально-технической базой, с каждым годом учебный процесс совершенствуется, а инфраструктура специального образовательного учреждения реконструируется в соответствии с современными требованиями. Помимо перечисленных факторов, среди желающих получить звание курсанта в Академии проводится строгий отбор, в рамках этого процесса предпочтение отдается только имеющей удовлетворительный уровень знаний и навыков молодежи с большим потенциалом. В последние годы в результате этих целенаправленных мер количество курсантов, поступающих в Академию с высокими баллами, увеличивается из года в год, и они занимают первые места на различных олимпиадах знаний, проводимых по республике.

Другие выступившие на мероприятии выразили благодарность руководству СГБ и Академии за созданные в Академии всесторонние условия для подготовки курсантов как будущих офицеров.

В завершение было сделано памятное фото.

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