Отслеживайте углеродный след с помощью ABB mobile!

БАКУ/Trend/ - Банк ABB, являющийся основным партнером COP29, проходящей в нашей стране, предложил своим клиентам инновационный инструмент для борьбы с изменением климата.

Новый калькулятор углеродных выбросов, интегрированный в приложение ABB mobile, позволяет отслеживать экологическое воздействие банковских операций на окружающую среду.

Это решение было реализовано с помощью передовых технологий платформы Ecolytiq, которая поддерживает инициативы по борьбе с изменением климата в банковском секторе. Платформа Ecolytiq сотрудничает с ведущими финансовыми организациями, включая Visa, и теперь эта технология доступна в приложении ABB mobile при поддержке Visa.

Каждая банковская операция оказывает определенное воздействие на окружающую среду. Клиенты Банка могут отслеживать свой углеродный след в процессе ежедневных финансовых операций и выбирать более экологичные варианты, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Заместитель Председателя Правления и главный администратор трансформации Банка АВВ Талех Тагирли отметил, что углеродный калькулятор откроет клиентам новые возможности и поможет развивать полезные экологические привычки. "Это решение, реализованное в партнерстве с нашими коллегами, повысит осведомленность о защите окружающей среды и укрепит личную ответственность за климат", — сообщил он.

Соучредитель и управляющий директор Ecolytiq Дэвид Лайс подчеркнул: "Ежедневные покупки составляют значительную часть углеродного следа человека, и даже незначительные изменения в потребительских привычках могут существенно повлиять на климат. Мы рады сотрудничать с крупнейшим банком Азербайджана, Банком АВВ, чтобы предоставить потребителям знания, которые помогут им двигаться к более устойчивому будущему".

Региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев добавил: "Интеграция углеродного калькулятора в приложение ABB mobile позволяет предоставить ценные данные о влиянии повседневных операций на окружающую среду. Мы стремимся помочь держателям карт вносить вклад в более экологичное будущее и гордимся возможностью предложить гражданам Азербайджана стать частью глобальной борьбы с изменением климата".

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.