На COP29 в Баку принята Декларация об усилении сотрудничества в связи с понижением уровня Каспийского моря

БАКУ /Trend/ - В рамках 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в национальном павильоне Азербайджана состоялось заседание официальных лиц прикаспийских стран на тему "Снижение уровня воды в Каспийском море на фоне изменения климата".

Как сообщает в понедельник Trend, в совещании, организованном совместно Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции "Об охране морской среды Каспийского моря", приняли участие представители прикаспийских стран - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и других международных организаций.

Выступившая заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева обратила внимание на снижение уровня воды Каспийского моря в последние годы в результате изменения климата и подчеркнула важность регионального сотрудничества для сохранения этой уникальной экосистемы.

Заместитель министра отметила важность совместной деятельности экспертов прикаспийских стран для всестороннего изучения изменений уровня воды и разработки адаптивных мер.

В рамках мероприятия исполнительным директором ЮНЕП Ингером Андерсеном был представлен отчет "Колебания уровня воды Каспийского моря и изменения климата", подготовленный в сотрудничестве Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ЮНЕП.

Представители Всемирного банка и Зеленого климатического фонда также приняли участие в обсуждениях с презентациями по теме.

В завершение мероприятия была принята "Декларация министров и высокопоставленных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи с понижением уровня воды в Каспийском море".

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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