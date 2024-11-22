В Азербайджане утвержден Порядок осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены Правила осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, утверждены "Правила осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов, эксплуатируемых эксплуатантами, зарегистрированными в другом государстве".

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

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