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В Азербайджане утвержден Порядок осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов

Общество Материалы 22 ноября 2024 12:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден Порядок осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены Правила осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, утверждены "Правила осуществления контроля за безопасностью полетов воздушных судов, эксплуатируемых эксплуатантами, зарегистрированными в другом государстве".

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

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