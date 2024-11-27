İDRAK и TurkicWorld подписали меморандум о партнерстве

БАКУ /Trend/ - Первая общая медиа-платформа тюркоязычных стран "Тюркский мир" (TurkicWorld) и Общественное объединение Международного исламского конгресса Азербайджана по принципу умеренности İDRAK подписали меморандум о партнерстве.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, меморандум был подписан между председателем Общественного объединения Международного исламского Конгресса Азербайджана по принципу умеренности İDRAK Руфатом Гулиевым и заместителем директора Агентства международной информации (АМИ) Trend Руфизом Хафизоглу.

Согласно меморандуму, проект TurkicWorld стал медиа-партнером Общественного объединения Международного исламского Конгресса Азербайджана по принципу умеренности İDRAK.

Отметим, что в течение короткого периода своей деятельности медиаплатформа TurkicWorld была представлена на медиа-форуме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время TurkicWorld выступила в качестве официального медиа-партнера Аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest -2022.

6 октября 2023 года при поддержке TurkicWorld и Alport Baku в Национальном музее искусств Азербайджана состоялась выставка Xətt Sənəti, организованная турецкой компанией Albayrak Group и АМИ Trend.

Помимо этого, медиаплатформа выступила медиапартнером различных мероприятий, проводимых в стране. Так, 11 декабря TurkicWorld была выбрана официальным медиапартнером Продовольственного и сельскохозяйственного форума, проведенного в Баку "MÜSİAD Азербайджан".

Кроме того, медиаплатформа TurkicWorld подписала меморандум о партнерстве со Стамбульским коммерческим университетом, турецким университетом Балыкесир, Азербайджанским институтом теологии и Турецким фондом гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH).

24 июля прошлого года состоялась церемония открытия центрального офиса медиаплатформы TurkicWorld, являющейся совместным проектом АМИ Trend и турецкой медиагруппы Albayrak.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!