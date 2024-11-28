Продолжается строительство автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается строительство автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что дорога, длина которой составит 80 километров, ширина проезжей части 9 метров, ширина грунтового полотна 15 метров, строится по II техническому разряду с двумя полосами движения.

"В настоящее время на автомобильной дороге ведутся земляные работы по проекту. Так, с помощью специальной техники выполняются работы по удалению непригодного для использования грунта и доведения дороги до нормативной высоты с предоставлением полезного материала, расширению и профилированию дороги.

Для обеспечения передачи воды согласно проекту, вдоль новостроящейся дороги ведется прокладка круглых труб различного диаметра, а также прямоугольных водоводов. Кроме того, предусмотрено строительство 6 мостов вдоль дороги и подпорной стены в необходимых местах.

Реализация проекта, осуществляемого в соответствии со "Строительными нормами и правилами", под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, осуществляется согласно составленному графику и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - говорится в сообщении Госагентства.

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