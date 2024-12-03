Главная цель "Творческого марафона" - объединить креативную молодежь из исламских стран - Екатерина Эрен

ШУША /Trend/ - Главная цель "Творческого марафона" - объединить креативную молодежь из исламских стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила журналистам глава Baku Fashion Academy Екатерина Эрен, выступающая в качестве ментора на "Творческом марафоне", организованном министерством культуры Азербайджана в "Молодежной столице" в городе Шуша.

Она отметила, что в "Творческом марафоне" принимает участие 21 человек.

"Накануне команды были разделены на четыре зоны. Они создают разнообразные наряды. Думаю, что участники покажут успешный результат в этой программе. Все работают с большим энтузиазмом. Отрадно, что на мероприятии также присутствует Baku Fashion Academy. Это поможет креативной молодежи из исламских стран объединиться", - добавила она.

Отметим, что молодые люди из исламских стран продемонстрируют свою продукцию в четырех различных областях - анимация, дизайн, кино и мода.

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