В Азербайджане планируется открытие дополнительных 100 тысяч мест для дошкольной подготовки - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до октября 2025 года планируется открытие дополнительных 100 тысяч мест для дошкольной подготовки.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Министр отметил, что более половины этих мест уже начали функционировать.

"Если пилотные проекты будут успешными, будет легче увеличить количество этих мест. Потому что у нас уже есть определенная модель, и когда эта модель пройдет тестирование и покажет успешный результат, ее будет удобнее расширять.

Увеличению этих цифр также будут способствовать и новопостроенные дошкольные учреждения на освобожденных от оккупации территориях", - добавил Э.Амруллаев.

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