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Проведен мониторинг на месторождениях минерального сырья на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 10 декабря 2024 16:30 (UTC +04:00)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Всего были проведены мониторинговые инспекционные работы на 142 месторождениях минерального сырья и определены объемы эксплуатации в период оккупации.

Об этом сказал начальник отдела министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Кянан Керимли на заседании рабочей группы по вопросам экологии в городе Ханкенди, сообщает Trend.

По его словам, с целью оценки основных показателей подземных и наземных источников воды, разработки базы данных и электронной карты воды на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов были проведены инспекционные работы по переоценке эксплуатационных ресурсов месторождений подземных вод в более чем 170 пунктах.

"Также были выполнены работы по созданию интерактивной карты воды, в том числе векторизации гидрографической сети рек, автоматических гидрологических станций, озер, месторождений подземных вод и подготовке файла SHP. 196 отчетов, хранящихся в Государственном геологическом информационном фонде, по обнаружению проявлений полезных ископаемых на основе геофизических аномалий и геохимических данных, были классифицированы, и в настоящее время проводится геофизический и геохимический анализ этих отчетов. В то же время в рамках мер по оценке запасов минерального сырья на освобожденных от оккупации территориях в общей сложности были проведены мониторинговые инспекционные работы на 142 месторождениях минерального сырья и определены объемы их эксплуатации в период оккупации. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях продолжаются геологоразведочные работы по поиску и оценке цветных и благородных металлов", - отметил он.

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