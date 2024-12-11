Специалист-эксперт минздрава Азербайджана объяснил разницу между своевременным и профилактическим обследованием

БАКУ /Trend/ - Разница между своевременным обследованием и профилактическим осмотром определяется главным образом целью и подходом.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов.

"Оба вида осмотра важны для раннего выявления проблем со здоровьем, однако области их применения различны", - сказал он.

Основной целью своевременного медицинского осмотра является раннее выявление и профилактика заболеваний до того, как проявятся клинические признаки.

"Основное внимание следует уделять генетической предрасположенности, факторам риска и ранним стадиям заболеваний. Ранняя диагностика рака легких у курильщиков и раннее выявление заболеваний сердца у людей с наследственной предрасположенностью к болезням сердца являются наглядными примерами эффективности своевременного обследования",- подчеркнул терапевт.

Он отметил, что профилактический осмотр - это подход, направленный на предотвращение заболеваний и проверки состояния здоровья в целом.

"Эти осмотры проводятся регулярно перед определенным заболеванием или в определенном возрасте, ввиду факторов риска. Профилактические медосмотры в целом контролируют состояние здоровья и направлены на предотвращение возникновения заболеваний. Они проводятся с целью охраны здоровья человека и, снижая факторы риска, предотвратить заболевания", - сказал врач.

Н.Магеррамов отметил, что важное значение имеют общее состояние здоровья, факторы образа жизни и профилактика заболеваний.

"Например, обследование молочной железы (маммография) или Пап-тест (мазок по Папаниколау) используется для профилактики рака.

Своевременное обследование в большей степени направлено на выявление заболеваний на ранних стадиях, а профилактический осмотр - на проверку состояния здоровья и профилактику заболеваний. Оба подхода важны с точки зрения улучшения здоровья и качества жизни в долгосрочной перспективе",- добавил он.

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