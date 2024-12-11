Количество радиостанций в Азербайджане увеличится до 19 - председатель Аудиовизуального совета

БАКУ /Trend/ - Количество радиостанций в Азербайджане увеличится до 19.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на Семинаре на тему "Радиовещание в Азербайджанской Республике: вчера, сегодня и завтра".

По его словам, планируется увеличение количества радиостанций в Азербайджане.

"За последние 5 лет количество радиостанций увеличилось в 2 раза. Уже объявлены тендеры на 2 радиочастоты. Если тендер пройдет успешно, количество станций в Азербайджане достигнет 19", - добавил председатель.

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