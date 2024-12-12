Азербайджанский народ почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит 21 год с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает в четверг Trend, среди пришедших почтить память основателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева были представители разных слоев общества - гази, военнослужащие, представители различных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда и другие. Многочисленные посетители возложили цветы к могиле общенационального лидера и поклонились перед его светлой памятью.

Самой заветной мечтой гениальной личности Гейдара Алиева было освобождение Карабаха от армянской оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Его мечта сбылась четыре года назад. Наши земли, тридцать лет находившиеся под оккупацией, были освобождены под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В настоящее время Государственный флаг Азербайджана развевается во всех уголках Карабаха, в том числе в Шуше, Ханкенди и других городах, освобожденных от оккупации, успешно реализуется программа "Большого возвращения".

Все успехи независимого Азербайджана, каждая одержанная нами победа - это торжество бессмертных идей великого лидера. Путь великого лидера Гейдара Алиева всегда ведет Азербайджан вперед.

Наш народ не забывает и не забудет своего спасителя и заслуги общенационального лидера, посвятившего всю свою жизнь процветанию своей Родины.