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Азербайджанский народ почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Обновлено)

Общество Материалы 12 декабря 2024 20:37 (UTC +04:00)

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Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 13:08)

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит 21 год с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает в четверг Trend, среди пришедших почтить память основателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева были представители разных слоев общества - гази, военнослужащие, представители различных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда и другие. Многочисленные посетители возложили цветы к могиле общенационального лидера и поклонились перед его светлой памятью.

Самой заветной мечтой гениальной личности Гейдара Алиева было освобождение Карабаха от армянской оккупации, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Его мечта сбылась четыре года назад. Наши земли, тридцать лет находившиеся под оккупацией, были освобождены под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В настоящее время Государственный флаг Азербайджана развевается во всех уголках Карабаха, в том числе в Шуше, Ханкенди и других городах, освобожденных от оккупации, успешно реализуется программа "Большого возвращения".

Все успехи независимого Азербайджана, каждая одержанная нами победа - это торжество бессмертных идей великого лидера. Путь великого лидера Гейдара Алиева всегда ведет Азербайджан вперед.

Наш народ не забывает и не забудет своего спасителя и заслуги общенационального лидера, посвятившего всю свою жизнь процветанию своей Родины.

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