БАКУ /Trend/ - При омбудсмене Азербайджана создана рабочая группа по вопросам психического здоровья и прав человека.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу аппарата омбудсмена.

Как известно, обеспечение защиты прав и реабилитации лиц с проблемами психического здоровья имеет важное значение для инклюзивного развития каждого общества и устойчивой интеграции в общество. Всемирная организация здравоохранения рассматривает улучшение психического здоровья как глобальный приоритет общественного здравоохранения, прав человека и устойчивого развития. Не случайно целью статьи 3.4 Целей ООН в области устойчивого развития, принятых всеми государствами мира, является "содействие психическому здоровью и благополучию".

В 2023 году верховный комиссар ООН по правам человека совместно со Всемирной организацией здравоохранения представил общественности документ под названием "Психическое здоровье, права человека и законодательство: руководящие принципы и практика".

Следует отметить, что в соответствии со статьей 42 закона Азербайджанской Республики "О психиатрической помощи" в качестве органа, осуществляющего контроль за соблюдением прав и законных интересов лиц, которым оказывается психиатрическая помощь, был назначен уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики.

Исходя из этого, а также с учетом предложений и рекомендаций, выдвинутых в ходе "круглого стола" на тему "Вопросы психического здоровья и права лиц, страдающих психическими нарушениями", организованного аппаратом омбудсмена в апреле текущего года, по инициативе уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Сабины Алиевой при омбудсмене была организована рабочая группа по вопросам психического здоровья и прав человека. В рабочую группу, возглавляемую уполномоченным, входят представители соответствующих государственных учреждений и институтов гражданского общества, опытные специалисты в области психического здоровья, сотрудники аппарата омбудсмена.

Целью создания рабочей группы является содействие построению инклюзивного общества, как с юридической, так и с практической точки зрения, посредством использования международного опыта, новейших подходов, принятия новых стандартов в области защиты чувствительных групп общества, совершенствования законодательства, выдвижения предложений по повышению качества обслуживания в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь, и разработки образовательных программ.

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