Утвержден список кандидатов от ПЕА на выборах в муниципалитеты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщили Trend в партии, на заседании сначала был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов от ПЕА в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 29 января 2025 года.

Заместитель председателя - руководитель центрального аппарата ПЕА Таир Будагов отметил, что члены ПЕА, представленные в органах местного самоуправления, воспринимают доверие населения как большую ответственность и осуществляют целенаправленную деятельность, направленную на достижение конкретных результатов в этой сфере.

Т.Будагов подчеркнул, что по каждому из 685 муниципалитетов, где пройдут выборы, в общей сложности определен 8071 кандидат, список был представлен членам правления заранее.

Вопрос был вынесен на голосование, список кандидатов ПЕА был единогласно утвержден.

Затем был рассмотрен вопрос о предложенных в состав избирательных комиссий членах с правом совещательного голоса, лицах, которые будут осуществлять наблюдение в день голосования в избирательных округах и участках, соответствующие списки были утверждены.

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