Количество обращений в рамках ОМС выросло на 9% - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - Количество обращений за медицинской помощью в рамках ОМС выросло на 9 процентов по сравнению с прошлым годом и превысило 22 миллиона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по ОМС Азербайджана Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что граждане Азербайджана, получив направление, могут обратиться в любую частную больницу. Со 179 частными медицинскими учреждениями заключены контракты.

"Количество хирургических операций, проводимых в частных медицинских учреждениях, увеличилось на 30 процентов, а количество направлений - на 12 процентов, что больше на 167 тысяч и 304 тысячи соответственно", - сказал З.Алиев.

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