Председатель Госагентства по ОМС назвал число плательщиков страховых взносов за первые 10 месяцев этого года в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за первые 10 месяцев этого года число плательщиков страховых взносов достигло 2 миллионов 237 тысяч человек, что составляет 42 процента экономически активного населения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что около половины лиц, которые платят страховые взносы, воспользовались медицинскими услугами, предоставляемыми страховкой.

"В 2023 году для тех, кто платит страховые взносы, выплата на одного пациента составила 181 манат, а для тех, кто не платит - 172 маната.

​Наибольшие расходы на услуги по возрастным группам в страховании старше 65 лет зафиксированы среди населения, платящего взносы. Выплата на 1 пациента данной категории составила 405 манатов, что свидетельствует о важности системы страхования для пожилого населения", - добавил он.

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