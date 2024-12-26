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Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 26 декабря 2024 18:15 (UTC +04:00)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева граждане, пострадавшие в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", вылетели из Актау в Баку на специальном самолете министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Trend сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что граждан проводили заместитель акима Мангистауской области Казахстана Тилеген Абишев и мэр города Актау Абилкаир Байпаков.

Будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
Специальный самолет МЧС Азербайджана вылетел из Актау в Баку (ФОТО)
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