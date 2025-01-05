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Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен

Общество Материалы 5 января 2025 14:39 (UTC +04:00)
Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 05 января 2025 года рейс LOT-722 авиакомпании Polish Airlines, который должен был вылететь из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Варшаву, был отменен из-за технической неисправности самолета, сообщили Trend в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, для обеспечения безопасности пассажиров авиакомпания направит альтернативное воздушное судно. Все пассажиры будут проинформированы о новом времени вылета.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в авиакомпанию Polish Airlines по следующим контактным номерам:
+994 12 597 55 30
+994 77 223 99 93
+48 788 950 370 (WhatsApp)

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