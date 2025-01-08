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VIGINUM пыталась очернить работу Бакинской инициативной группы

Общество Материалы 8 января 2025 15:36 (UTC +04:00)
VIGINUM пыталась очернить работу Бакинской инициативной группы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Французская правительственная служба VIGINUM, занимающаяся национальной безопасностью и и обороной, пыталась очернить работу нашей организации.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на брифинге, посвященном необоснованным обвинениям, отраженным в отчете, опубликованном VIGINUM в декабре 2024 года.

"Франция утверждала, что видео, распространяемые БИГ во время протестов в Новой Каледонии, были сфальсифицированными. Однако видео, которые Франция называет сфальсифицированными, прислали нам наши друзья. Франция ограничила доступ в интернет и запретила социальные сети на этой территории. Но мы уже получили видео до введения этих ограничений", - сказал А.Аббасов.

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